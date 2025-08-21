Gram altında tarih verildi: 'Kasım sonuna kadar olan süreç...' Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Ağustos 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın, bu yıl yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan araçların başında gelirken son haftalarda dalgalı bir seyir izliyor. Bir süre 4450 TL’yi aşarak 4500 TL hedefine yaklaşan gram altında aşağı yönlü hareketler dikkat çekiyor.

Gram altın, çarşamba günü 4354 TL seviyelerine gerileyerek son 3 haftanın en düşük seviyesini görmüştü. Ardından toparlanma eğilimi gösteren altın yeniden 4400 TL bandını test etti. Yatırımcıların merak ettiği en önemli konu ise fiyatların hangi yönde ilerleyeceği.

FED’İN FAİZ KARARI KRİTİK OLACAK Altın piyasalarında yönü belirleyecek en önemli gelişme ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı olacak. Fed’in eylülde faiz indirimi yapıp yapmayacağı merak edilirken, ipuçlarını Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları verecek.

Piyasalarda gözler, bugün başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na ve Powell’ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

UZMANLAR ALTINDA YENİ HEDEFLERİ DEĞERLENDİRDİ BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, gram altında kasım sonunu işaret ederek beklentilerini şöyle açıkladı: “Jackson Hole toplantısı her zamankinden çok daha önemli olacak. Burada Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamadaki tonlamasına bakılacak. Yani ‘güvercin mi, yoksa şahin mi?’ açıklamalar yapacak. Ben Powell’ın Jackson Hole’de faizler konusunda bir ipucu vermeyeceği kanaatindeyim. Fakat ABD’de tahvile gelen satışlar nedeniyle beklentiler Fed’in faiz indirebileceği, Powell’ın da Jackson Hole’de bunun ipuçlarını verebileceği şeklinde. Eylül ayında Fed faiz indirirse altın fiyatları rahatlar. Hem ons hem de gram altında farklı bir pozisyon görmemiz mümkün olur.”

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN KÜRESEL GELİŞMELER Maviş’e göre altın fiyatlarını sadece Fed değil, küresel jeopolitik gelişmeler de etkiliyor. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin gerilimi ve Zelenski-Putin arasında Trump’ın öncülüğünde başlatılan zirve sonrası süreç altının yönünü belirleyen faktörler arasında.

Zelenski-Putin zirvesi önemli. Bir ateşkes değil, kalıcı barış süreci altını en az Fed kadar etkileyecektir. Yurtiçinde eylül ayında Merkez Bankası faiz indirimi yaparsa bu indirim kredileri rahatlatabilir. Yapılan son faiz indirimi sonrasında kredi tarafında istenilen rahatlama olmadı.

KASIM SONU İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ Maviş, iç piyasada faiz indirimlerinin kredi tarafında etkili olması halinde konut ve otomotiv sektöründe hareketlilik yaşanabileceğini, bunun da yastık altındaki altınların bozdurulmasına yol açabileceğini belirtiyor. Bu durumun fiyatlarda geri çekilmeye neden olabileceğini söylese de kasım sonuna kadar gram altında yükseliş ihtimaline dikkat çekiyor: İçerisinde gram altın tarafında yükselişler görebiliriz. Gram altında 4500 TL ve yıl sonuna doğru 4800-5000 TL bandında fiyatlama görebiliriz. Genel anlamda beklentim 2026 ortalarına kadar altın portföylerde ağırlığını korumaya devam edecektir. Gram altında halihazırda yıl sonu hedefimi 4500 TL olarak koruyorum. Eylül toplantısı sonrasında gelişmelere de bakarak 4800-5000 TL bandında yeni bir hedef belirleyeceğim.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 394 TL

4 bin 394 TL Çeyrek altın: 7 bin 247 TL

7 bin 247 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 853 TL

28 bin 853 TL Ons altın: 3 bin 340 dolar