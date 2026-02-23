Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gram altında 'Trump' yükselişi: Fiyatlar haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Şubat 2026 Pazartesi...
23.02.2026 10:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
23 Şubat 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 23 Şubat 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...

Altın fiyatları haftaya güçlü başladı. ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararı sonrası ons altın yükselirken gram altın da değer kazandı. Piyasalarda Fed’in faiz indirimi beklentisi güçlendi.

Spot altın yüzde 1,2 artışla ons başına 5 bin 163 dolara çıkarak üç haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 2 yükselişle 5 bin 184 dolardan işlem gördü.

Ons altındaki yukarı yönlü hareket gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın yüzde 1,3 primle 7 bin 277 TL seviyesinde haftaya başladı.

MAHKEME KARARI DOLARI GERİLETTİ

ABD Yüksek Mahkemesi’nin, Trump’ın uyguladığı tarifelerin önemli bir bölümünü geçersiz sayması küresel büyüme açısından destekleyici bir adım olarak değerlendirildi. Kararın ardından dolar değer kaybederken, Batı Asya’daki jeopolitik riskler ve çatışma ihtimali fiyatlamaların sınırlı kalmasına yol açtı.

Analistler, mahkeme kararının Trump’ın ani ve kapsamlı tarife uygulama yetkisini zayıflattığını ancak ticaret ortakları ile şirketler bakımından belirsizliğin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise pazar günü yaptığı açıklamada, ABD ile ticaret anlaşması imzalayan ülkelerden hiçbirinin karar sonrasında anlaşmalardan çekilmeyi planlamadığını ifade etti.

ÇİN TATİLİ PİYASALARI YAVAŞLATTI

Çin ana karasında Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle piyasalar kapalı kaldı. Düşük işlem hacminin zaman zaman sert fiyat hareketlerine neden olabileceği kaydedildi. İşlemlerin Salı günü yeniden başlayacağı bildirildi.

ABD EKONOMİSİNDE YAVAŞLAMA SİNYALİ

ABD ekonomisi yılın dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde yavaşladı. Geçen yıl yaşanan hükümet kapanmasının etkisiyle kamu harcamaları 1972’den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Buna karşılık tüketici ve şirket harcamalarındaki istikrarlı seyir, ekonomik dayanıklılığın sürdüğüne işaret etti.

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl içinde üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisi güç kazandı.

ABD-İRAN HATTINDA KRİTİK GELİŞME

İran, nükleer programına ilişkin ABD ile yürütülen görüşmelerde yaptırımların kaldırılması ve uranyum zenginleştirme hakkının tanınması karşılığında bazı tavizler vermeye hazır olduğunu bildirdi. Tahran yönetiminin olası bir ABD saldırısını önlemeyi hedeflediği belirtildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 7 bin 286 TL
  • Çeyrek altın: 12 bin 344 TL
  • Cumhuriyet altını: 49 bin 112 TL
  • Ons altın: 5 bin 163 dolar
  • Yarım altın: 24 bin 672 TL
  • Tam altın: 48 bin 345 TL
  • Gremse altın: 121 bin 235 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #Cumhuriyet altını #altın fiyatları