Gram altında yeni rekor: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (9 Ocak 2023)

Yayınlanma: 09.01.2023 - 11:20

Güncelleme: 09.01.2023 - 11:20

ABD'de ücret artışlarının ılımlılaştığına işaret eden istihdam verilerinin ardından Fed'e dair beklentiler değişirken, dolarda aşağı yönlü baskı yaşandığı görüldü.

Altında ise spot piyasada prim kaydedildi. Altının onsu 1.880 doların üzerini test etti. Spot piyasadaki altın fiyatları ve Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın 1.135 ile rekor seviyeyi test etti.

ONS ALTIN NE KADAR ?

Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,57 artışla 1.124 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 1 artışla bin 135 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 860 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 550 liradan satılıyor.

Cuma günü ABD'de açıklanan istihdam verisinin aralıkta 223 bin artarak beklentileri geride bırakmasına karşın, ücret artışları ile çalışma saatlerinin yavaşlaması ile Fed'in şahin para politikalarında yumuşamaya gidebileceği beklentisinin güçlenmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artışı da yüzde 25 ile olasılık dahilinde bulunmaya devam ediyor.







