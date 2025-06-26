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Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Dev bankadan kritik altın uyarısı: '2025 sonu ve 2026’da...'
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Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Dev bankadan kritik altın uyarısı: '2025 sonu ve 2026’da...'

26.06.2025 09:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Dev bankadan kritik altın uyarısı: '2025 sonu ve 2026’da...'

26 Haziran 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 26 Haziran 2025 Perşembe altın fiyatları...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Dev bankadan kritik altın uyarısı: '2025 sonu ve 2026’da...'
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 26 Haziran 2025 Perşembe...
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Dev bankadan kritik altın uyarısı: '2025 sonu ve 2026’da...'

DEV DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Citi analistlerine göre, ABD ekonomisinde beklenen daha yüksek büyüme nedeniyle 2025 sonu ve 2026 yılında altın fiyatlarında yüzde 20’nin üzerinde bir düşüş yaşanabilir.
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Dev bankadan kritik altın uyarısı: '2025 sonu ve 2026’da...'

YATIRIM TALEBİNDE GERİLEME BEKLENİYOR

Citi tarafından yayımlanan notta, “2025 sonu ve 2026’da altına olan yatırım talebinin azalmasını bekliyoruz; çünkü nihayetinde ABD Başkanı Trump’ın popülaritesinin ve ABD büyümesinin ‘koruma’ etkisinin devreye gireceğini öngörüyoruz” ifadesine yer verildi.
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Dev bankadan kritik altın uyarısı: '2025 sonu ve 2026’da...'

FED POLİTİKASINDA DÖNÜŞ BEKLENTİSİ

Banka ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki altı ila dokuz aylık süreçte kısıtlayıcı para politikasından nötr seviyeye geçmesi için “önemli bir alan” bulunduğuna dikkat çekti. Bu değişimin hem ABD’de hem de küresel düzeyde büyüme beklentilerini artırabileceği belirtiliyor.
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Dev bankadan kritik altın uyarısı: '2025 sonu ve 2026’da...'

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 268 TL
  • Çeyrek altın: 7 bin 30 TL
  • Cumhuriyet altını: 27 bin 991 TL
  • Ons altın: 3 bin 337 dolar
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Dev bankadan kritik altın uyarısı: '2025 sonu ve 2026’da...'
  • Yarım altın: 14 bin 61 TL
  • Tam altın: 27 bin 750 TL
  • Gremse altın: 69 bin 601 TL
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