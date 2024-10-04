Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 4 Ekim 2024 altın fiyatları

Altın piyasasında ve döviz kurunda değişimler devam ediyor. Yurttaşlar ise çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğunu merak ediyor.

Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 4 Ekim 2024 altın fiyatları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:34

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? 

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Yurttaşlar günün ilk saatlerinden itibaren gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatının bugün ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte 04 Ekim 2024 Cuma günü güncel altın fiyatları tablosu…

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Güncel altın satış fiyatları şöyle: 

Gram altın satış fiyatı: 2.929,51 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.058,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 10.109,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 19.915,16 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.147,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 50.012,61 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.661,44 Dolar


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