Gramı 60 TL'den alıcı buluyor
Adana’da 18 yıldır safran üretimi yapan Ali Gök, yılın ilk safran hasadını gerçekleştirdi. Gramı 60 TL olan ve 2 dönümden 500 gram elde edilen safran çiçekleri tek tek toplanıyor, tel tel ayrıştırılarak gramla satılıyor.
Kozan’ın 650 rakımlı Kızlarsekisi Mahallesi'nde bu yıl 2 dönüm arazide safran ekimi yapan üretici Ali Gök, bölgede tıbbi aromatik bitki üretiminde örnek üretici olarak nitelendiriliyor.
Anadolu safranı üretiminde ihracat kapılarını aralamak isteyen Ali Gök, yılın ilk hasadını Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdi.
Gök, bu yıl safranın gramının 60 TL’den alıcı bulduğunu belirterek, baharat, ilaç sanayii ve kozmetik başta olmak üzere birçok alanda kullanıldığını kaydetti. Safranın ihracat için önemli bir tıbbi aromatik bitki olduğunu kaydeden Gök, safran çiçeklerinin içerisinde bulunan üç telin çok değerli, yaprağının ve sarı tozlarının da şifalı olduğunu söyledi.
18 yıldır aralıksız safran yetiştirdiğini söyleyen Ali Gök, şunları kaydetti:
"Pazar sıkıntımız var ama elimizde yüksek derece soğan var. 2 dönümde yarım kilo safran hasadı oluyor. Bu alanı daha da genişletmek istiyorum. Hedefimiz ihracat. Şu an gramı 60 TL’den toptan satılıyor. İhracat olursa daha güzel olur” diye konuştu.
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