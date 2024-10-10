Gree Klima, Türkiye’deki gelecek planlarını açıkladı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 13:46

Güncelleme: 10.10.2024 - 13:47

Basın buluşmasında Gree'nin Türkiye pazarındaki stratejileri ve gelecek planları katılımcılarla paylaşıldı. Buluşmada, Gree Klima'nın müşteri memnuniyetine verdiği önemin yanı sıra, iklimlendirme sektöründe sunduğu yenilikçi çözümler de öne çıktı. Gree Klima’nın Türkiye temsilcisi TLC Klima’nın Yo¨netici Ortagˆı Sema Tunar, Gree'nin sektörde 6 yıl tam garanti sunan markalardan biri olarak, ürün kalitesine duyulan güveni pekiştirdiğini vurguladı. Ayrıca, Gree Klima’nın başkanı Madam Dong Mingzhu’nun Türkiye’ye yaptığı ziyaretin, Gree Klima’nın Türkiye pazarındaki büyüme hedeflerine ışık tuttuğunu ve yerel iş ortakları ile güçlü ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

"GREE KLİMA İLE STRATEJİK ORTAKLIK BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI"

Gree Electric Appliances ile olan iş birliklerinin önemine vurgu yapan Gree Klima’nın Türkiye temsilcisi TLC Klima’nın Yo¨netici Ortagˆı Sema Tunar, “2015 yılında, Gree ile yolculuğumuza başladık. Yerli oyuncuların büyük bir yüzdeyle domine ettiği iklimlendirme sektöründe, doğru bir partner seçmek bizim için kritik bir adım oldu ve Gree bu konuda doğru tercihti. Kendi teknolojisini geliştiren bir dünya devi olan Gree Klima, erişebilir fiyat yapısıyla yüksek kaliteli ürünleri tüketiciye ulaştırıyor. Bugün Gree markası, sektörde 6 yıl tam garanti veren markalardan biri olarak kaliteye olan güvenimizi yansıtıyor. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’da Gree’nin büyüme stratejisinde önemli bir rol oynuyor ve bu stratejik ortaklık bizim için büyük bir gurur kaynağı" açıklamalarında bulundu.

"60 MİLYON ADET ÜRETİM KAPASİTESİ İLE DÜNYANIN EN BÜYÜK KLİMA ÜRETİCİSİ KONUMUNDA"

TLC Klima’nın Pazarlama ve Ürün Yönetimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Filiz Doğan, Gree Klima’nın ev tipi klima üretim ve satış hacminde 13 yıldan beri birinci sırada olduğunu belirtti. Doğan, “Gree Klima, 38,26 milyar dolar pazar değerine sahip. 2023 yılında 29 milyar dolar satış geliri elde ederken, 4,1 milyar dolar net kar sağladı. Ayrıca, Forbes Global sıralamasında 334. sırada yer alıyor ve 60 milyon adetlik üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük klima üreticisi konumunda” dedi.

Gree Klima’nın stratejik hedefleri ve gelecek planlarına da değinen Filiz Doğan, “12.000 m³ depomuz ile her sezon güçlü bir ürün stoğu bulunduruyoruz. Stoktan ürün ve yedek parça teslimini 48 saat içinde gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca, 10.000’in üzerinde yedek parça stokumuzla tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÜRÜN DEĞİL, SORUNSUZ ÇALIŞAN SİSTEMLER SATIYORUZ"

“Ürün değil, sorunsuz çalışan sistemler satıyoruz” diyen Gree Klima’nın Türkiye temsilcisi TLC Klima’nın Satış Direktörü Gökhan Külahi, Türkiye genelindeki geniş hizmet ağı ile birlikte, envanterinde yer alan ürünlerin pazar büyüklüklerini katılımcılarla paylaştı. Türkiye’de 5 bölge müdürlüğü, 200 satış noktası ve 300 servis noktası ile her bölgede aktif olduklarını belirten Gökhan Külahi, “Duvar tipi klima pazar büyüklüğü 2024 yılında 2 milyon 100 bin adete, multi klima ürün adeti 67.000’e, VRF sistem ürün adeti 49.000’a ve ısı pompası ürününün 19.000 adete ulaşacağını ön görüyoruz” ifadelerini kullandı.