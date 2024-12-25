Green Transfo işçileri şalter indirdi

Yayınlanma: 25.12.2024 - 15:50

Güncelleme: 25.12.2024 - 15:56

Birleşik Metal-İş’e üye 263 metal işçisi, Kocaeli Çayırova’da bulunan ve kısa süre önce MESS üyeliğinden ayrılan Green Transfo Energy işletmesinde bugün greve çıktı.

Green işçileri, Birleşik Metal-İş’e Genel Başkanı Özkan Atar'ın da katılımıyla fabrika bahçesinde yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşte sık sık “Şalter inecek bu iş bitecek!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Grev haktır, yasaklanamaz!”, “Sefalet ücreti istemiyoruz!” sloganları atıldı. Yürüyüşün ardından işçiler, dayanışmaya giden kişilerle birlikte fabrikanın kapısına grev pankartını astı.

Birleşik Metal-İş’e Genel Başkanı Özkan Atar burada yaptığı açıklamada, MESS’e bağlı dört işletmede sendika tarafından alınan grev kararlarının Cumhurbaşkanı Kararı ile haksız ve hukuksuz şekilde yasaklandığını hatırlattı. Atar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önceki yıllarda olduğu gibi yine Anayasa’ya aykırı grev yasaklarıyla karşı karşıya kaldık. Yasak kararının yayımladığı günün sabahında açıklama yaparak ‘Grev bizim anamızın ak sütü gibi helal bir hakkımızdır, anayasal hakkımızdır, yasaklarınızı tanımıyoruz’ diye haykırdık. Grevlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Defalarca söyledik, bir kez daha söylüyoruz: Grev hakkı, sendikal hakların, toplu iş sözleşmesi hakkının tamamlayıcı, olmazsa olmazı ve ayrılmaz bir parçasıdır! Biz grev yasaklamalarına karşı bütün gücümüzle mücadele ettik ve mücadele etmeye devam ediyoruz.”

Green Transfo Energy işçileriyle birlikte MESS üyesi Arıtaş Kriyojenik, GE Grid Solutions ve Schneider Electric işletmelerine bağlı 4 fabrikada da toplam 1200 işçi grevlerini sürdürüyor. Green işçileriyle birlikte 1500’e yakın metal işçisi grevlerine devam ediyor.