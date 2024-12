175 akademisyen ve bağımsız araştırmacıdan metal işçilerine destek: 'Grev hakkı gasp edilemez'

Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:24

Güncelleme: 16.12.2024 - 17:27

175 akademisyen ve bağımsız araştırmacı, metal işçilerinin grev kararına ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi metal işçileri, elektromekanik işkolunda işveren sendikası MESS’in dayatmalarına karşı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2 bin işçinin grevi, “milli güvenliği tehdit ettiği” gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenmişti. Akademisyenler, bu kararın fiilen grev yasağı anlamına geldiğini belirterek tepki gösterdi.

Birleşik Metal-İş Sendikası çatısı altında örgütlenen işçilerin, işveren sendikası MESS ile yaşanan toplu sözleşme uzlaşmazlığı nedeniyle başlattıkları greve ilişkin destek açıklamasında bulunan akademisyenler, grev hakkının anayasal bir hak olduğunu vurguladı.

Akademisyenler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu grev, yalnızca ücret ve çalışma koşullarına ilişkin bir mücadelenin ötesinde, emekçilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam için verdikleri haklı bir mücadeledir. Anayasa Mahkemesi’nin keyfi yasaklamalarla ilgili net kararlarına rağmen, işçilerin grev hakkının gasbedilmesi kabul edilemez.”

Açıklamanın sonunda, “Yaşasın metal işçilerinin onurlu mücadelesi! Yaşasın sınıf dayanışması!” denildi.

İMZACI AKADEMİSYENLER

Prof. Dr. Yüksel Akkaya, Prof. Dr. Adalet Alada, Prof. Dr. Sinan Alçın, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, Prof. Dr. Hacer Ansal, Prof. Dr. Sefa Feza Arslan, Prof. Dr. Erendiz Atasü, Prof. Dr. Gökhan Atılgan, Prof. Dr. Bahadır Aydın, Prof. Dr. Serdal Bahçe, Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar, Prof. Dr. Murat Birdal, Prof. Dr. Mehmet Bona, Prof. Dr. İnci Boyacıoğlu, Prof. Dr. Aziz Çelik, Prof. Dr. Şule Daldal, Prof. Dr. Kadriye Akgün Dar, Prof. Dr. Anıl Duman, Prof. Dr. Mustafa Durmuş, Prof. Dr. Seyhan Erdogdu, Prof. Dr. Cem Eroğul, Prof. Dr. Uğur Eser, Prof. Dr. Atilla Göktürk, Prof. Dr. Mesut Gülmez, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Ahmet Ferudun Işık, Prof. Dr. Recep Kapar, Prof. Dr. Hülagü Kaplan, Prof. Dr. Alp Yücel Kaya, Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Prof. Dr. Barış Kılıçbay, Prof. Dr. Melih Kırlıdoğ, Prof. Dr. Aziz Konukman, Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse, Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Prof. Dr. Hakan Mihci, Prof. Dr. Ö.Hakan Muğlalı, Prof. Dr. Zeynep Okten, Prof. Dr. Hakan Ongan, Prof. Dr. Nilgün Ongan, Prof. Dr. Oğuz Oyan, Prof. Dr. İzzettin Önder, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Prof. Dr. Nurcan Özkaplan, Prof. Dr. Metin Özuğurlu, Prof. Dr. N. Süleyman Özyalçın, Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Prof. Dr. Cenk Saraçoğlu, Prof. Dr. Sinan Sönmez, Prof. Dr. Kurtar Tanyılmaz, Prof. Dr. E. Ahmet Tonak, Prof. Dr. Raşit Tükel, Prof. Dr. Mehmet Türkay, Prof. Dr. Ayşe Uygur, Prof. Dr. Çağla Ünlütürk, Prof. Dr. Ebru Voyvoda, Prof. Dr. A. Erinç Yeldan, Prof. Dr. Koray Yılmaz, Doç. Dr. Fikret Başkaya, Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun, Doç. Dr. Gökçe Çataloluk, Doç. Dr. Yücel Demirer, Doç. Dr. Emre Gürcanlı, Doç. Dr. Burak Gürel, Doç. Dr. Elif Altundaş Hatman, Doç. Dr. Savaş Karabulut, Doç. Dr. Emirali Karadoğan, Doç. Dr. Aslı Kayhan, Doç. Dr. M. Hakan Koçak, Doç. Dr. M. Meryem Kurtulmuş, Doç. Dr. Denizcan Kutlu, Doç. Dr. Can Nacar, Doç. Dr. F. Serkan Öngel, Doç. Dr. Cem Özatalay, Doç. Dr. Sibel Özbudun, Doç. Dr. Barış Alp Özden, Doç. Dr. Özlem Özkan, Doç. Dr. Seçkin Özsoy, Doç. Dr. Özgür Öztürk, Doç. Dr. Ali Petek, Doç. Dr. Gökçe Cihan Üstündağ, Doç. Dr. Galip Yalman, Doç. Dr. Melda Yaman, Doç. Dr. Fatih Yaşlı, Doç. Dr. Cemil Yıldızcan, Doç. Dr. Demet Özmen Yılmaz, Dr. Nevra Akdemir, Dr. Nazmi Algan, Dr. Aydın Arı, Dr. Cengiz Arın, Dr. Barkın Asal, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ay, Dr. Elif Aybay, Dr. Ecehan Balta, Dr. Öğr. Üyesi Alpkan Birelma, Dr. Cosku Celik, Dr. Egemen Cevahir, Dr. Kutlu Dâne, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Görkem Doğan, Dr. Levent Dölek, Dr. Ali Ekber Doğan, Dr. Öğretim Üyesi Fevzi Engin, Dr. Derya Erel, Dr. Öğretim Üyesi İzzet Mert Ertan, Dr. Suay Karaman, Dr. Fırat Karçal, Dr. Öğretim Üyesi Zelal Beyaz Karçal, Dr. Mehmet Rauf Kesici, Dr. Pınar Kılıçer, Dr. Öğretim Üyesi Fuat Kına, Dr. Osman Kırımlı, Dr. Arif Koşar, Dr. Mahmut Celal Mestçioğlu, Dr. Öğretim Üyesi Onur Metin, Dr. Öğretim Üyesi Ali Millioğulları, Dr. Öğr. Üyesi Esra Mungan, Dr. Özgür Narin, Dr. Aslı Odman, Dr. Cemil Ozansü, Dr. T. Sabri Öncü, Dr. Özcan Özbek, Dr. Öğretim Üyesi Canan Özcan, Dr. Ömer Furkan Özdemir, Dr. Mehmet Haluk Özsaraç, Dr. Atilla Özsever, Dr. Av. Murat Özveri, Dr. Ezgi Pınar, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Erdem Sakinç, Dr. Öğretim Üyesi Sungur Savran, Dr. Zeliha Gizem Sayın, Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Soyöz, Dr. Serdar Şahinkaya, Dr. Mustafa Şener, Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Tarhan, Dr. Onur Can Taştan, Dr. Tolga Tören, Dr. Feyza Turgay, Dr. Tunç Türel, Dr.Ferda Uzunyayla, Dr. Barış Yıldırım, Dr. Kıvanç Yiğit Mısırlı, Dr. Deniz Yonucu, Deniz Aksoy, Berna Arsoy, Zafer Aydın, Emir Aydoğan, Metin V. Bayrak, Bahadır Berdicioğlu, Fatma Betül Kocaaslan, Bülent Bulduk, Gencer Çakır, Musa Çam, Atakan Çiftçi, Büşra Dedeoğlu, A.Mehmet Demirezer, Temel Demirer, Aysun Gezen, Nuran Gülenç Ebru Işıklı, Mustafa İlgar, Erhan Kaplan Fatih Kararnış, Kamil Kartal, Özgür Müftüoğlu, Yaşar Öztürk, Nurbanu Pekol, Volkan Sakarya, H.Deniz Sert, Mustafa Sönmez, Sinan Suner, Can Şafak, Nuray Türkmen, Hasan Ulusoy.