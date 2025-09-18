Greenpeace’ten hükümete teşvik eleştirisi: 'O rakamlarla 650 yangın söndürme uçağı alınabilirdi'

Greenpeace Türkiye, “Kirletene Ödet, Yükümü Hafiflet” kampanyası başlattı ve bu kapsamda, Türkiye’de mevcut vergi sisteminin adaletsizliklerini derinlemesine inceleyerek kaynakları iklim adaptasyonuna yönlendirme yollarını sunan "Türkiye’de Vergi ve İklim Adaleti" başlıklı raporunu kamuoyuyla paylaştı. Greenpeace, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan, çevreyi kirleten sektörlere uygulanan teşvikleri engellemesini; vergi ve bütçe politikalarında kirletenlerin daha fazla ödeyeceği, toplanan paranın iklim adaletine harcanacağı şekilde düzenleme yapmasını ve uluslararası alanda yürütülen vergi işbirlikleri süreçlerine dahil olunmasını talep etti.

'KİRLETENE ÖDET, YÜKÜMÜ HAFİFLET'

Greenpeace Türkiye Sosyal ve Ekonomik Sistemler Kampanya Sorumlusu Berk Butan vergi gelir dağılımındaki adaletsizlikle iklim krizi adaletsizliğinin birbiriyle bağlantılı olduğunu vurgulayarak reform çağrısı yaptı:

Sorunun temelinde vergi yükünün düşük ve orta gelirlilerin omzuna yüklenmesi ile iklim adaletini sağlamak için gerekli adımların atılmaması bulunuyor. Kaynaklar vatandaşların yükünü almak yerine kirletenlere teşvik olarak harcanıyor. Örneğin kömürden, kimseyi arkada bırakmayacak türden bir adil çıkışı konuşmamız gerekirken, yeni teşvikler açıklanıyor. 2023 yılında, vergi muafiyetleri de dahil olmak üzere Türkiye'nin toplam fosil yakıt teşvikleri 63,8 milyar TL'ydi. 2023 yılında sağlanan toplam fosil yakıt teşvikleri ile yaklaşık 3 ton kapasiteli 650’nin üzerinde yangın söndürme uçağı alınabilirdi. Yangınları körükleyen fosil sektörünü desteklemeye devam edemeyiz. Gezegeni ve insanı gözeten kapsamlı bir reforma ihtiyaç var. Bu reform, hem iklim felaketlerine karşı direnci artırmaya yönelik adımların atılmasını sağlar hem de yaşam maliyeti krizinin aşılmasına katkıda bulunur. Böylelikle düşük ve orta gelirliler nihayet nefes alabilir, sosyal politikalar uygulanabilir ve iklim adaleti sağlanabilir. Kirletenlerin ödeyip yükümüzü hafifletmesinin zamanı geldi.

Sonuçlarına "Türkiye’de Vergi ve İklim Adaleti" raporunda yer verilen kamuoyu araştırmasında da 1017 katılımcıdan yüzde 62’si, hükümetin vergi gelirlerini kullanma konusunda şeffaf davranmadığını, yüzde 72'si vergi sisteminin adil olmadığını, yüzde 80'i iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini engelleme amacıyla zenginlerden ve şirketlerden daha yüksek vergi alınması gerektiğini ifade etti