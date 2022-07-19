Gübre fiyatları ve kuraklık hasatta verim düşüklüğüne sebep oldu

19 Temmuz 2022 Salı, 00:00

Türkiye’nin önemli tahıl ekim alanlarına sahip bölgelerinden Trakya’da buğday hasadında sona gelindi. Kırklareli genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin dekar araziye ekimi yapılan buğdayın hasadından 750 bin ton rekolte bekleniyor. Bazı kurak bölgelerde ise verim, geçtiğimiz seneye nazaran düştü.

Çiftçi Bülent Oral, kurak bölgelerde verimin düşük olduğunu belirterek, “Burası Kırklareli'ye bağlı Demircihalil köyü. Geçtiğimiz yıllarda buranın ortalama rekoltesi 350-400 kiloydu. Kuraklıktan ve gübrelerin pahalı olmasından kaynaklı verim düşük. Çoğu arkadaşımız toprak üstü ve toprak altı gübre atamadı. Böyle olunca verimler şu anda 90-100 kilo arasında. Ocak, Şubat ve Mart aylarında kurak gitti, yağışlar yoktu. Yağışlar Nisan ayından sonra başladı ve bunlar hep verimin düşük olmasını tetikleyen nedenler” dedi.

Biçerdöver operatörü Cevat Yıldız ise kurak bölgelerde verimlerin düşük olduğunu ifade ederek, “Buralar böyle kumsal araziler. 100 kilogram biçiyoruz” şeklinde konuştu.