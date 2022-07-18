Buğday fiyatlarında düşüş ara verdi

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:00

Şikago Borsası’nda buğday, vadeli işlemlerde geçen hafta Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından elde ettiği kazançları silen 5 günlük düşüşün ardından yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,5 yükseldi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, veriler Kırım’dan yapılan nakliyatın normalde yılın bu döneminde yapılana kıyasla 50 kat daha fazla olduğunu gösterirken bu durumun Ukrayna’nın el konan buğdayının ihraç edileceğine işaret ettiği belirtiliyor.

Ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla ilgili endişeler arttıkça tarım emtialarını da etkisi altına alan düşüş ivmesi kaydedilmişti.

Doların güçlenmesiyle durum daha olumsuz bir hal alırken pazartesi günü dolarda yaşanan zayıflama hammadde de dahil olmak üzere riskli varlıkların desteklenmesine yardımcı oldu.

ARTAN GIDA ENFLASYONUNUNDA DÜŞME OLABİLİR



Bununla birlikte Avrupa ve ABD’de buğday hasatları yapılırken yakın vade arz rakamlarının desteklenmesini sağladı.

Tahıl ürünlerinin fiyatlarında yaşanacak bir düşüşün artan gıda enflasyonunu düşürmeye yardımcı olabileceği değerlendiriliyor.

Mısır ve soya fasulyesi de Şikago Borsası’nda değer kazanırken yatırımcılar Avrupa ve ABD’de yaşanan ve gıda üretiminde risklere neden olabilecek sıcak hava dalgasını takip ediyor.