Gübrelerin dağıtım, lisans ve tescil belgeleri sürelerinde değişiklik

Tarımda kullanılan gübrelere ilişkin dağıtıcılık, lisans ve tescil belgelerinin geçerlilik süreleri belirlendi. Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin lisans ve tescil belgeleri, düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

AA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 12:09
Gübrelerin dağıtım, lisans ve tescil belgeleri sürelerinde değişiklik
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Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin lisans ve tescil belgeleri, düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Gübre dağıtıcılık belgesi de düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak ve sürenin bitimine 1 ay kala veya bitiminden 1 ay sonrasına kadar başvuru yapılması durumunda yenilenecek. Yenilenmemesi durumunda belge iptal olacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, mevcut gübre dağıtıcılık belgelerinin geçerlilik süresi bu düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 5 yıl olarak belirlendi.

Mevzuat kapsamındaki ürünleri üreten, ithal eden gerçek ve tüzel kişiler, ilgili lisans belgesini yenilemek için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne müracaat edecek.

Deprem, yangın, sel ve benzeri doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerden dolayı başvuru yerlerinde değişiklik yapmaya ise Genel Müdürlük yetkili olacak.

PLASTIK GÜVENLIK MÜHRÜ KULLANILACAK

Yönetmelikle, denetim amacıyla gübrelerden numune alınması uygulamasına ilişkin esaslar da düzenlendi.

Buna göre, numuneler, üzerinde cetvel işareti bulunan plastik poşetlere konulacak, çıkmayacak ve oynamayacak şekilde plastik güvenlik mührü kullanılacak. Bu mührün kullanılması zorunlu olacak. Plastik poşetin üst kısmı delindikten sonra mührün uzantısı bu deliklerden geçirilerek azami güvenlik sağlanacak.


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