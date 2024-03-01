Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre desteği ödemesinin 1 Mart Cuma günü itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak" ifadesini kullandı.
?? Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) March 1, 2024
Bugün yaklaşık 9?? milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor.
????Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak. pic.twitter.com/dIS57bc7Wf
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