Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre desteği ödemesinin 1 Mart Cuma günü itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 13:07
Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi. 

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak" ifadesini kullandı.


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