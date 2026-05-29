Güçlü dolar iştahı azalttı: Dev kuruluştan yeni altın tahmini

İsviçre merkezli UBS, yüksek faiz ortamı ve güçlü ABD Doları’nın yarattığı baskılar nedeniyle ons altın için 2026 yıl sonu tahminini 5 bin 900 dolardan 5 bin 500 dolara düşürdü. Banka, kısa vadeli baskılara rağmen jeopolitik riskler ve merkez bankası alımlarının uzun vadede altın fiyatlarını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

UBS analistleri, yüksek tahvil faizleri ve güçlü ABD Doları’nın yatırımcıların altına olan ilgisini azalttığını vurgularken, uzun vadede altının portföylerde güçlü bir koruma aracı olmaya devam edeceğini ifade etti.

ALTIN TALEBİNDE YAVAŞLAMA SİNYALİ

UBS analistleri Dominic Schnider ve Wayne Gordon, ABD tahvil getirilerindeki yüksek seviyelerin ve güçlü ABD Doları’nın altın talebini baskıladığını belirtti.

Analistler, "Piyasalar yeniden fırsat maliyeti kavramına odaklanmaya başladı. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek reel faiz ortamında yatırımcı açısından daha az cazip hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Raporda, bu görünümün özellikle ETF ve vadeli işlem piyasalarında altın talebinde belirgin bir yavaşlamaya yol açtığı kaydedildi.

YIL SONU İÇİN YÜKSEK SEVİYE BEKLENTİSİ

UBS, kısa vadeli baskılara rağmen uzun vadeli altın yükseliş trendinin sona ermediğini değerlendirdi.

Banka, ons altının mevcut seviyelere kıyasla yılı yaklaşık 1.000 dolar daha yüksek seviyede tamamlayabileceğini öngördü.

Raporda, 2027 yılında daha nötr bir para politikası ortamının oluşması halinde ABD Doları üzerindeki desteğin zayıflayabileceği ve yatırımcıların yeniden altına yönelmeye başlayabileceği ifade edildi.

ALTIN GÜÇLÜ KORUMA ARACI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Raporda, kısa vadede faiz baskısının altın fiyatları üzerinde etkili olduğu kabul edilirken, uzun vadede enflasyon, yükselen kamu borçları ve küresel belirsizliklerin fiyatları desteklemeyi sürdüreceği belirtildi.

UBS analistleri, merkez bankalarının devam eden altın alımları, Asya’daki güçlü mücevher talebi ve yatırımcıların ABD Doları dışındaki alternatif varlıklara yönelmesinin altın açısından önemli destek unsurları olduğunu vurguladı.

Analistler, "Özellikle jeopolitik risklerin devam etmesi halinde altın, yatırım portföylerinde güçlü bir koruma aracı olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.