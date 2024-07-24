Gümrüğe 6 ayda 16,6 milyar lira takıldı

Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:17

Güncelleme: 24.07.2024 - 10:17

Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen verilere göre, Gümrük Muhafaza ekipleri kaçak eşya, tütün, alkol ve uyuşturucuyla mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.

Buna göre, ilk 6 ayda 2 milyar 679 milyon 472 bin liralık araca ve 2 milyar 521 milyon 324 bin liralık "çeşitli eşya"ya el konuldu.

Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 milyar 841 milyon 541 bin liralık değerli madenin de kaçak yollarla ülkeye girmesini engelledi.

Ekiplerin operasyonlarında öne çıkan diğer kalem, elektronik eşyalar oldu. Ekipler, yılın ilk yarısında 1 milyar 385 milyon 338 bin liralık elektronik eşyaya el konulmasını sağladı.

Bakanlık, ocak-haziran döneminde 443 milyon 723 bin liralık makine ve aksamının da ülkeye kaçak yollarla girmesini engelledi. Bu dönemde, 316 milyon 91 bin lira değerinde tekstil ürünü ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLER ARASINDA TARİHİ ESERLER DE VAR

Ocak-haziran döneminde 148 milyon 916 bin liralık gıda ürünü ve 145 milyon 908 bin liralık döviz de gümrük kapılarında el konulan eşyalar arasında yer aldı.

Yılın ilk 6 ayında 119 milyon 78 bin lira değerinde tıbbı eşya ve 94 milyon 550 bin lira değerinde kimyevi maddeye el konuldu. Geçen yılın tamamında 23 milyon 402 bin liralık kimyevi madde ele geçirilirken, yılın ilk yarısında bu rakam yaklaşık 4 katına çıktı.

Gümrük muhafaza ekipleri, ilk 6 ayda 49 milyon 38 bin liralık akaryakıta da el koydu. Söz konusu ürün grubunda geçen yılın ele geçirilen ürünün değeri 28 milyon 40 bin lira olmuştu.

Operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserler de dikkati çekti.Yılın ilk 6 ayında 3 milyon 987 bin lira değerinde tarihi esere el konuldu.

Buna göre, ocak-haziran döneminde kaçak alkol, tütün ve uyuşturucuyla mücadele eklendiğinde tüm kalemlerde toplam 16 milyar 556 milyon 249 bin lira değerinde kaçakçılık engellendi.