Gümüş fiyatlarında Çin etkisi: Küresel piyasalar hareketlendi

Çin’in gümüşe yönelik güçlü talebi, 2026 yılının ilk aylarında küresel piyasalarda dikkat çekici hareketliliğe neden oldu. Sanayi üretimi ve yatırım amaçlı alımların etkisiyle ülkenin gümüş ithalatı son sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ÇİN’İN GÜMÜŞ İTHALATI REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Çin gümrük verilerine göre ülke, yılın ilk iki ayında 790 tonun üzerinde gümüş ithalatı gerçekleştirdi.

Şubat ayında yapılan yaklaşık 470 tonluk alımın, ilgili ay bazında şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu belirtildi.

Yoğun talebin etkisiyle Çin iç piyasasındaki gümüş fiyatlarının, küresel referans fiyatların üzerine çıktığı kaydedildi.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SERT HAREKETLİLİK YAŞANDI

Piyasalarda Çin ve diğer ülkelerden gelen spekülatif alımların etkisiyle gümüş fiyatlarının yılın başında yaklaşık yüzde 70 yükseldiği ifade edildi.

Ancak fiyatların ocak ayının sonuna doğru sert şekilde geri çekildiği aktarılırken, bu süreçte gümüş piyasasının son yılların en dalgalı dönemlerinden birini yaşadığı belirtildi.

SANAYİ ÜRETİMİ VE YATIRIMCILAR TALEBİ DESTEKLEDİ

Uzmanlar, ticaret akışlarındaki değişimlere rağmen Çin’de fiziksel gümüş talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini vurguluyor.

Özellikle güneş paneli üreticilerinin üretimlerini hızlandırmasının ve bireysel yatırımcıların yükselen altın fiyatlarına alternatif olarak gümüş külçelerine yönelmesinin talebi artırdığı ifade edildi.

GOLDMAN SACHS’TAN OYNAKLIK UYARISI

Goldman Sachs, Çin’in yeni ihracat kısıtlamalarının gümüş fiyatlarında oynaklığı artırabileceğine dikkat çekti.

Ülkede 1 Ocak 2026 itibarıyla gümüş ihracatı için resmi izin şartı getirildiği belirtilirken, uzmanlar bu durumun fiyat dalgalanmalarını artırabileceği ve piyasa likiditesini azaltabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca küresel gümüş piyasasının zamanla tek merkezli yapıdan uzaklaşarak daha parçalı yerel piyasalara dönüşebileceği, bu süreçte fiziksel stok ve arzın daha kritik hale geleceği değerlendiriliyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş fiyatları yeni işlem gününde yatay seyrini sürdürüyor.

Ons gümüş, öğlen seansında saat 11.34 itibarıyla 75,28 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram gümüşte de sakin görünüm dikkat çekiyor. Gram gümüş, aynı saatlerde 110 TL seviyesinde bulunuyor.