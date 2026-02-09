Gümüş fiyatlarında sert dalgalanma: Büyük kayıp sonrası o seviye test edildi!

Altın ve gümüş fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Ocak ayı sonunda tarihi zirveyi test eden altının ons fiyatı, sert satışların ardından yeniden kritik eşik çevresinde denge arayışına girerken, gümüş fiyatlarında ise yüksek oynaklık dikkat çekiyor.

ALTIN FİYATLARINDA DENGE ARAYIŞI

Altın fiyatları, ocak ayı sonunda kaydedilen tarihi zirvenin ardından oldukça dalgalı bir süreci geride bırakarak yeniden 5 bin dolar seviyesi etrafında denge bulmaya çalışıyor. Jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin etkisiyle uzun süredir yükseliş trendinde olan altının ons fiyatı, spekülatif alımların ardından sert bir kırılma yaşadı.

Yeni yıla 4 bin 321 dolar seviyesinden başlayan altının onsu, 29 Ocak’ta 5 bin 600 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak şubat ayının başında gelen satışlarla birlikte fiyatlar 4 bin 402 dolara kadar geriledi.

Bugün sabah saatlerinde 5 bin 45 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, TSİ 11.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,36 artışla 5 bin 8 dolar seviyesinden işlem gördü. Bu hareketle birlikte değerli metal, zirve sonrası yaşanan sert kayıpların yaklaşık yarısını telafi etmiş oldu. Yüksek oynaklığa rağmen altının onsu, yıl başından bu yana yatırımcısına 650 doların üzerinde getiri sağladı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SERT HAREKETLER

Gümüş fiyatları ise altına kıyasla çok daha sert dalgalanmalara sahne oluyor. Rekor seviyesinin ardından ciddi bir değer kaybı yaşayan gümüş, son yükselişle birlikte yeniden 80 doların üzerine çıktı.

26 dolarlık rekor seviyesinden bu yana değerinin üçte birinden fazlasını kaybeden gümüşün onsu, spot piyasada güçlü bir toparlanma sergiledi. Yıl başından bu yana sergilediği performansla gümüş, aynı dönemde daha sınırlı yükselen altını geride bıraktı.

Analistler, altının ons fiyatında 5 bin dolar seviyesinin korunmasının kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmasının, mevcut hareketin yeni bir yükseliş trendine dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda belirleyici olacağı ifade ediliyor. Çin’in altın alımlarını art arda 15’inci aya taşıdığına işaret eden uzmanlar, uzun vadeli talep faktörlerinin fiyatlardaki toparlanmayı desteklemeyi sürdürdüğünü belirtiyor.

Öte yandan altın fiyatları, ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, enflasyondaki gerilemeyle güçlenen agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının fiziki alımları ve zayıflayan doların desteklediği "güvenli liman" talebiyle geçen yılı güçlü bir yükselişle tamamlamıştı.