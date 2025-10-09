Gümüş fiyatlarında tarihi zirve: 45 yıl sonra rekor tazelendi!

Ons gümüş, 1980'li yıllarda ulaştığı tarihi zirveyi geçerek 50 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bugün 49,95 dolarlık eski rekoru aşan ons gümüş, 51,23 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

1980 Ocak ayında 50,36 dolara kadar yükselen gümüş, o dönemi 48,70 dolar seviyesinden kapatmıştı. Gram gümüş ise iç piyasada 67,17 TL’ye çıkarak yeni bir zirveye ulaştı.

KÜRESEL PİYASALARDA GÜMÜŞ REKORU

Uluslararası piyasalarda yaşanan bu yükseliş, yatırımcı ilgisinin yeniden gümüşe kaymasına yol açtı. Uzmanlara göre bu artış, hem güvenli liman arayışı hem de endüstriyel talebin güçlü seyriyle bağlantılı.

BANKALARIN YIL SONU TAHMİNLERİNDEN ÖNCE GELDİ

Morgan Stanley, altının emtialar içinde en fazla tercih edilen yatırım aracı olduğunu belirterek, fiyatın gelecek yıl 4400 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

HSBC ise gümüş tahminlerinde önemli bir güncelleme yaparak bu yıl için ortalama fiyat beklentisini ons başına 38,05 dolara yükseltti. Bankanın yıl sonu hedefi ons başına 49 dolar olarak açıklandı.

Gelecek yıl için ortalama gümüş fiyatının 44,50 dolar seviyesinde olacağı tahmin edilirken, 2026 yılı sonu hedefi 41,50 dolar olarak belirlendi. HSBC ayrıca, “2025’in geri kalanı için 45,00-53,00 dolar/ons, gelecek yıl için ise 40,00-55,00 dolar/ons aralığında işlem bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.