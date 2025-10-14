Gümüş fiyatlarında yükseliş durdurulamıyor: Rakamlar yeniden tarihi zirvede!

Gümüş, Londra’da yaşanan tarihi açığa satış dalgasının ardından hız kazanan yükselişle ons başına 53 dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş güvenli liman varlıklara yönelik artan talebin de etkisiyle destek buldu.

LONDRA PİYASASINDA TARİHİ ARTIŞ

Londra’da spot fiyatlar yüzde 1 yükselerek ons başına 52,89 dolara kadar çıktı ve Ocak 1980’de Chicago Ticaret Kurulu’nda görülen zirvenin üzerine çıktı. Uzmanlara göre bu seviye, gümüş piyasasında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ALTIN DA REKOR KIRDI

Altın fiyatları da sekiz haftalık kazanç serisini sürdürerek yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

LİKİDİTE ENDİŞESİ GÜMÜŞ TALEBİNİ ARTIRDI

Londra’daki likidite eksikliğine ilişkin kaygılar, dünya genelinde gümüşe olan ilgiyi artırdı. Gösterge fiyatlar New York piyasasına kıyasla benzeri görülmemiş seviyelere çıktı. Bu durum, bazı yatırımcıların Londra’daki yüksek fiyatlardan yararlanmak amacıyla gümüş külçelerini Atlantik ötesine taşımalarına neden oldu.