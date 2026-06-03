Gümüş piyasasında 6 yılın en büyük krizi: Fiyatlar 74 dolar seviyesinde sıkıştı

Gümüş fiyatları, güçlü ABD verilerinin oluşturduğu baskıya rağmen küresel arz endişeleri ve sanayi talebinin desteğiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası ile küresel talep görünümüne çevrildi.

GÜMÜŞ FİYATLARI 74 DOLAR SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Spot gümüş (XAG/USD), çarşamba günü dalgalı hareket ederken 74,735 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Yatırımcıların odağında Fed’in faiz adımları, küresel arz görünümü ve sanayi sektöründen gelen güçlü talep yer aldı.

GÜMÜŞTE ARZ AÇIĞI BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Gümüş piyasasında uzun vadeli görünümde arz sıkıntısı öne çıkmaya devam ediyor.

Silver Institute ve Metals Focus tarafından hazırlanan Dünya Gümüş Araştırması’na göre, 2026 yılında küresel gümüş piyasasında üst üste altıncı kez arz açığı yaşanması bekleniyor.

Raporda, üretimin güçlü sanayi talebini karşılamakta yetersiz kalacağı ve arz açığının 46,3 milyon onsa ulaşabileceği belirtildi.

Özellikle güneş enerjisi teknolojileri, yapay zeka veri merkezleri ve elektrikli araç sektörlerinden gelen talebin gümüş fiyatlarını desteklemeyi sürdürdüğü ifade edildi.

GÜÇLÜ ABD VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

ABD ekonomisine ilişkin veriler de kısa vadede gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD’de açıklanan son JOLTS raporunda açık iş sayısının beklentilerin üzerinde artarak son iki yılın en yüksek seviyesine çıkması, Fed’in para politikası beklentilerini değiştirdi.

Güçlü istihdam piyasasının Fed’in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürebileceği beklentisini artırmasıyla dolar endeksi 99,2 seviyesinin üzerine yükseldi.

Doların güçlenmesi ise değerli metaller üzerinde kısa vadeli baskı yaratan unsurlar arasında öne çıktı.

BATI ASYA GERİLİMİ TAKİP EDİLİYOR

Küresel piyasalarda ABD-İran hattındaki gelişmeler de yakından izleniyor.

Batı Asya’da ateşkes sürecine rağmen Keşm Adası çevresinde yaşanan son gerilimin enerji piyasalarındaki endişeleri artırdığı belirtiliyor.

Petrol fiyatlarında yeniden görülen yükseliş, enflasyon beklentilerini canlı tutarken yatırımcıların Fed’in gelecek dönemde atacağı adımlara odaklanmasına neden oluyor.

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Teknik göstergeler, gümüş fiyatlarının son haftalarda dar bantta hareket ettiğine işaret ediyor. Analistler, mevcut sıkışmanın sona ermesi halinde piyasada daha belirgin bir yön hareketi görülebileceğini değerlendiriyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 74,10 dolar ve 75,11 dolar seviyeleri ilk direnç noktaları olarak izlenirken, yükselişin sürmesi halinde 76,57-77,02 dolar aralığı gündeme gelebilir.

Olası geri çekilmelerde ise 73,08 dolar, 72,50 dolar ve 71,76 dolar seviyeleri destek noktaları olarak takip ediliyor.

SANAYİ TALEBİ GÜMÜŞÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Analistler, güçlü ABD verilerinin kısa vadede doları destekleyerek gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini ancak sanayi talebi ve arz sıkıntısının piyasayı desteklemeyi sürdürdüğünü belirtiyor.

Yeşil enerji dönüşümü, teknoloji yatırımları ve küresel stoklardaki gerilemenin, gümüş piyasasının uzun vadeli görünümünde belirleyici olmaya devam edeceği ifade ediliyor.