Gümüş Tesla'nın izinden gidiyor!

31 Aralık 2022 Cumartesi, 13:52

Güçlü doların gölgesinde bir yıl geçiren emtiaya yönelik beklentiler yeni yılda oldukça pozitif. InvestingHaven analistleri Tesla'nın fiyat hareketlerine oldukça benzer bir fiyat performansı çizen gri metal için yeni yılda patlama yapabileceğini öngörüyorlar. 200 günlük hareketli ortalamanın altında 9 ay geçiren gümüş, 2020'den bu yana karmaşık bir seyir ortaya koyuyor. 2023'te ralli yapması beklenenler arasında platinde bulunuyor.

Ekonomim'den Evrim Küçük'ün aktardığına göre, bu yorum, InvestingHaven analistlerine ait. Her iki yatırım aracının grafiklerini inceleyen analistler şu tespitte bulunuyor: “Tesla fiyat tablosu 2014 ile 2019 arasında ‘karmaşık’ bir görünüm sergiledi. Fiyat, 12 ila 25 dolar direnç ve desteği arasında gidip geliyordu. Tesla, 2019’da 200 günlük hareketli ortalamanın altında 9 ay geçirdi. Sonra ise arkasına bile bakmadan yükseldi. 2020-21 döneminde şirketin hisseleri 10 kat artış gösterdi. Şimdi de gümüş fiyatlarına göz atalım...

Gümüş de 200 günlük hareketli ortalamanın altında 9 ay geçirdi. 2020 yazından bu yana karmaşık bir görünüm ortaya koyuyor. Yaklaşık 24 ay 28 ve 21 dolar arasında konsolide oldu. 6 ay boyunca 21 doların altına indikten sonra yeniden 21 doların üzerinde konsolidasyon yaşanıyor. Gümüşün 2022 dip seviyeleri ise 2018/2019 zirvelerinin bir testiydi. Yani bize göre Tesla’nın 2019’daki görünümüyle aynı. Yani Tesla hızlı bir yükselişe geçmeden hemen önceki durum şimdi gümüşte yaşanıyor. Hatta gümüş yükseliş için daha güçlü görünüyor.” Analizi kaleme alan ekip, gri metalin fiyatının 2023 yılında 34 dolara yükseleceği tahmininde bulunuyor.

PLATİNDEKİ ÇIKIŞ 2023’TE RALLİYE DÖNÜŞEBİR!

Son iki ayda ons başına 200 dolardan fazla artış gösteren platin fiyatlarındaki çıkışın 2023’te ralliye dönüşebileceği tahminleri yapılmaya başlandı. Yeni yılda hem spekülatif yatırım hem de endüstriyel destek alması beklenen platin, fiyatların teknik olarak hareketlerini analiz etmek için kullanılan Elliot dalga modeline göre güçlü bir yükseliş yaşayabilir. Platin Aylık Elliott Dalga grafiği, metalin 2022’de zamanın çoğunu düzeltme ile geçirdiğini gösteriyor. ElliottWave-Forecast.com’da yer alan analize göre platinde mevcut dalganın düzeltmesi 796.8 dolarda tamamlandı. Eğer fiyatlar buradan 1348.2 dolarda gördüğü önceki zirvesini yukarı yönlü kırarsa daha güçlü yükselişlerin gelmesi bekleniyor.