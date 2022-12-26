Tesla, Çin'de 10 bininci süper şarj istasyonunu açtı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 14:20

Süper şarj istasyonu, Shanghai kentinin Lujiazui finans merkezindeki imza binalardan biri olan Doğu'nun İncisi Kulesi'nin altında bulunuyor.

TALEP HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Şirket, Çin ana karasındaki 9 bininci süper şarj istasyonunu eylül ayında Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde faaliyete geçirmişti.

Tesla'nın Shanghai'daki Gigafactory'si Kasım ayında 100 bin 291 elektrikli araç teslim ederek aylık bazda yeni bir zirveye ulaştı. Shanghai'daki fabrika, 2022'nin ilk 11 ayında 650 binden fazla elektrikli araç teslim etti.