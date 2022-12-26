Tesla, Çin'de 10 bininci süper şarj istasyonunu açtı
ABD'li otomobil üreticisi Tesla, Çin ana karasındaki 10 bininci süper şarj istasyonunu Pazartesi günü açtığını açıkladı.
Süper şarj istasyonu, Shanghai kentinin Lujiazui finans merkezindeki imza binalardan biri olan Doğu'nun İncisi Kulesi'nin altında bulunuyor.
TALEP HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Şirket, Çin ana karasındaki 9 bininci süper şarj istasyonunu eylül ayında Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde faaliyete geçirmişti.
Tesla'nın Shanghai'daki Gigafactory'si Kasım ayında 100 bin 291 elektrikli araç teslim ederek aylık bazda yeni bir zirveye ulaştı. Shanghai'daki fabrika, 2022'nin ilk 11 ayında 650 binden fazla elektrikli araç teslim etti.
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