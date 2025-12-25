Gümüş tüm zamanların zirvesinde: Altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Aralık 2025 Perşembe altın fiyatları…

Ons altın, yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 479,38 dolardan işlem gördü. Gün içinde 4 bin 525,18 dolar seviyesine ulaşan ons altın, böylece tüm zamanların en yüksek noktasını test etti. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,1 gerileyerek 4 bin 502,8 dolardan kapanış yaptı.

GRAM ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ Ons altın tarafında görülen kâr satışları, iç piyasada gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın yüzde 0,2 düşüşle 6 bin 169 lira seviyesinden işlem gördü.

PİYASALARDA KÂR REALİZASYONU ETKİSİ Kitco Metals Kıdemli Analisti Jim Wyckoff, rekor seviyelerin ardından piyasalarda grafiksel bir sıkışma ve hafif kâr realizasyonu yaşandığını ifade etti. Wyckoff, altının özellikle düşük faiz ortamlarında ve belirsizlik dönemlerinde güçlü bir performans sergileme eğiliminde olduğunu vurguladı.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜNDEMDE ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, piyasaların olumlu seyretmesi durumunda bir sonraki Fed Başkanı’nın faiz indirimine gitmesi gerektiğini söyledi. ABD Merkez Bankası bu yıl içinde üç kez faiz indirimi yaparken, piyasalarda gelecek yıl için iki ek faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR Jeopolitik riskler tarafında ise ABD Sahil Güvenliği’nin, pazar gününden bu yana takip edilen Venezuela bağlantılı bir petrol tankerine yönelik olası bir müdahale için takviye güçlerin gelmesini beklediği bildirildi. Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkili, söz konusu gelişmenin yakından takip edildiğini aktardı.

GÜMÜŞTE TARİHİ ZİRVE Gümüş, ons başına 72,70 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş fiyatı son olarak yüzde 0,7 artışla 71,94 dolardan işlem gördü. Wyckoff, "Altında yıl sonuna kadar 4 bin 600 dolar, gümüşte ise 75 dolar seviyesi bir sonraki yukarı yönlü hedef. Teknik görünüm güçlü kalmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

GÜMÜŞ ALTINI GERİDE BIRAKTI Gümüş fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 149 yükselerek, aynı dönemde yüzde 70’in üzerinde değer kazanan altını geride bıraktı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 169 TL

6 bin 169 TL Çeyrek altın: 10 bin 262 TL

10 bin 262 TL Cumhuriyet altını: 40 bin 847 TL

40 bin 847 TL Ons altın: 4 bin 479 dolar