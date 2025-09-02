Gümüşte rekor serisi! Tarih tekerrür edecek mi? İşte o seviyeler...

Gümüş fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekerken yatırımcılar bu hareketin uzun vadede kalıcı olup olmayacağını merak etmeye başladı. Altın ise tarihi zirvelerini yenileyerek değerini artırmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ TARİHİ ZİRVESİNDEN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gümüş 1 Nisan 2011’de 47,90 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Bu tarihten sonra düşüş sürecine giren gümüş, son dönemde yeniden güç kazandı. 1 Şubat 2025’te 31,32 dolar olan ons gümüş, 1 Mayıs 2025’te 32,41 dolara, 2 Eylül 2025’te ise 40,60 dolara yükseldi. Ancak gümüşteki artış, altındaki hızlı yükselişe göre daha sınırlı kaldı.

ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Altın fiyatları tarihi rekorlarını her gün yeniliyor. 1 Nisan 2011’de 1563 dolar olan ons altın, 1 Şubat 2025’te 2 bin 800 dolara, 1 Mayıs 2025’te 3 bin 238 dolara, 2 Eylül 2025’te ise 3 bin 489 dolara ulaştı. Eylül 2023’te 1919 dolar seviyesinde olan altın, iki yılda yüzde 81,81 artış gösterdi. Ancak bu süreç içinde bir diğer değerli emtia gümüşte benzer yükselişler görülmedi. Son yükseliş ile birlikte ons gümüş 40.31 dolar seviyesine çıkıp gram gümüş 53 lira 50 kuruş seviyesine ulaştı. Gümüşün altına paralel olarak geride kalan yükselişini sürdürmesi ile ortaya çıkacak seviyeler dikkat çekiyor. İşte gümüş fiyatlarında beklenen o seviyeler...

ALTIN-GÜMÜŞ PARİTESİ GÜMÜŞÜ DESTEKLEYEBİLİR

Altın/gümüş paritesi de dikkat çekiyor. 1 Nisan 2011’de 32,643 olan parite, 1 Şubat 2025’te 65,027’ye, 1 Mayıs 2025’te 76,536’ya, 2 Eylül 2025’te ise 85,927’ye çıktı. Bu durum, 1 gram altın almak için yaklaşık 86 gram gümüş gerektiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre, altının son iki yılda yüzde 80’in üzerinde değer kazanmasına rağmen gümüşün bu artışı yakalayamaması önümüzdeki süreçte “yakalama” potansiyeli barındırması ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yatırımcıların, altının pahalı hale gelmesiyle görece ucuz olan gümüşe yönelmesi, gümüş fiyatlarında yeni bir sıçramaya yol açabilir.

GÜMÜŞTE OLASI SENARYOLAR

Tarihsel olarak 65-75 bandında seyreden altın/gümüş paritesinin mevcut seviyelerden ortalamaya dönmesi halinde gümüş fiyatlarının yükselebileceği öngörülüyor.

Parite 70’e düşerse ons gümüş 49,84 dolar, güncel kur ile gram gümüş 72 lira 31 kuruş olabilir.

Parite 60’a düşerse ons gümüş 58,15 dolar, güncel kur ile gram gümüş 84 lira 37 kuruşa yükselebilir.

Parite 50’ye düşerse ons gümüş 69,78 dolar, güncel kur ile gram gümüş 101 lira 26 kuruş seviyesine çıkabilir.

Parite 1 Nisan 2011 tarihindeki 32,643 seviyesine geldiğinde ise ons gümüş 106.70 dolara gram gümüş ise 154 lira 95 kuruş seviyesine çıkabilir.

Altının onsu ve ABD dolarının bugünkü seviyesi ile gümüş fiyatının 154 lira 95 kuruş seviyesine çıkması yüzde 189'luk artış anlamına geliyor.