Gümüşte tarihi tırmanış: 45 yıl sonra rekor kapıda!

Altında rekor fiyatlamalar sürerken, gümüş piyasasında da dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Ons gümüş, 1980'lerde gördüğü 50 dolar seviyesine doğru ilerliyor. Fiyat, bugün düne göre yüzde 1,1 artışla 49 dolara yükselerek, en son 2011 nisan ayında görülen 49,20 dolar seviyesine yaklaştı.

45 YILIN ZİRVESİNE YAKLAŞTI

Gümüş, ocak 1980'de gün içinde 50,36 doları görmüş, günü 48,70 dolardan tamamlamıştı. Uzmanlara göre, gümüşün yükselişi sürse de güneş enerjisi sektöründeki yavaşlama nedeniyle altının gerisinde kalabilir.

MORGAN STANLEY’DEN GÜMÜŞ İÇİN REKOR TAHMİNİ

Morgan Stanley, gümüş fiyatlarının 2026’da 50,20 dolara ulaşacağını öngörüyor. Kuruma göre, altın hâlâ emtialar arasında en çok tercih edilen yatırım aracı konumunda. Morgan Stanley, altının fiyatının gelecek yıl 4 bin 400 dolar seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

HSBC’DEN YENİ FİYAT REVİZYONU

HSBC, gümüş için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, bu yıl için ortalama gümüş fiyatı beklentisini ons başına 38,05 dolara çıkardı. Yıl sonu hedefi ise ons başına 49 dolar olarak belirlendi.

Önümüzdeki yıl için ortalama fiyat tahmini 44,50 dolar/ons olurken, bu rakam önceki 33,96 dolarlık öngörüden oldukça yüksek. HSBC’nin 2026 yıl sonu hedefi ise ons başına 41,50 dolar seviyesinde.

Banka ayrıca, 2025’in geri kalanı için 45-53 dolar/ons, gelecek yıl içinse 40-55 dolar/ons aralığında geniş bir bantta işlem beklentisi paylaştı.