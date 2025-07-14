Gümüşte yükseliş durdurulamıyor: 3 ay içinde...

Yılbaşından bu yana yüzde 32'nin üzerinde değer kazanan gümüşte yaşanan yükselişte, teknik analiz sinyalleri ile arz tarafındaki daralmanın etkisi öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüzde 35, diğer bazı ülkelere ise yüzde 15 ila 20 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.

TEKN İK G ÖSTERGELER GÜMÜ Ş İ Ç İN Y ÜKSEL İŞ SİNYALİ VERİYOR

Finansal analiz platformu Discovery Alert’e göre, teknik göstergeler gümüş fiyatlarının yükseliş trendini sürdürebileceğini gösteriyor. Kısa vadeli grafiklerde “boğa flaması” formasyonuna dikkat çekilirken, uzun vadeli grafiklerde “yükselen üçgen” formasyonu gözlemleniyor. Bu yapılar, fiyatların teknik olarak 41 dolara kadar çıkabileceğine işaret ediyor. Gümüş saat 09.56 itibarıyla 38,95 seviyesinde seyrediyor.

3 AY İ Ç İNDE 49 DOLARI TEST EDEBİLİR

Ekonomim'den Evrim Küçük'ün haberine göre Discovery Alert, bu teknik formasyonların yükselişin devamı açısından güçlü sinyaller sunduğunu belirtiyor. Özellikle kısa vadede yatırımcıların güvenli liman taleplerindeki artışın devam etmesi durumunda, gümüşün önümüzdeki 3 ay içinde 49 dolar seviyesini test edebileceği değerlendiriliyor.