Gümüşün fiyatı neden rekor seviyeye ulaştı?

Gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentisi ve teknoloji sektöründen gelen güçlü talebin etkisiyle tarihi zirvesine çıktı. Spot piyasada gümüşün ons fiyatı, salı günü ilk kez 60 doları aştı.

Altın fiyatları da bu hafta yükselişini sürdürdü. Daha önce ABD’nin gümrük tarifeleri ve küresel ekonomik görünüme ilişkin kaygılar nedeniyle rekor seviyelere çıkan altın, son aylarda 4 bin dolar eşiğini aşmıştı.

Yatırımcılar, faizlerin düşeceği beklentisiyle genellikle altın ve gümüş gibi değer saklama araçlarına yöneliyor. ABD Merkez Bankası’nın ana faiz oranını çarşamba günü 25 baz puan indirmesi bekleniyor.

Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden Yeow Hee Chua, faiz indirimleriyle birlikte nakit ve kısa vadeli tahvillerin cazibesinin azaldığını belirterek, “Bu durum doğal olarak gümüş gibi değer saklama aracı olarak görülen varlıklara talebi artırıyor” dedi.

OCBC Bank analisti Christopher Wong, gümüşteki yükselişin kısmen altındaki sert artışın bir “yansıma etkisi” olduğunu söyledi. Wong’a göre yatırımcılar, altına göre daha ucuz olan gümüşe yöneliyor.

Bu yıl altın fiyatları, merkez bankalarının yoğun alımlarıyla yüzde 50’den fazla artış kaydetti. Platin ve paladyum fiyatlarında da benzer bir yükseliş gözleniyor.

TALEP, ARZI AŞTI

Uzmanlara göre gümüşteki sert yükselişin bir diğer önemli nedeni, teknoloji sektöründen gelen güçlü talebin arzı aşması. Bu durum, gümüşün değerinin yıl içinde iki kattan fazla artmasına yol açtı.

Singapur Yönetim Üniversitesi’nden Kosmas Marinakis, “Gümüş yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda stratejik bir sanayi hammaddesi” dedi.

Gümüş:

Elektrik iletkenliğinin çok yüksek olması nedeniyle

Elektrikli araçlar (EV),

Güneş panelleri

gibi ürünlerin üretiminde yoğun biçimde kullanılıyor.

Uzmanlar, elektrikli araç satışlarının artmasıyla gümüş talebinin daha da yükseleceğini, gelişmiş bataryaların ise daha fazla gümüş gerektireceğini öngörüyor.

Gümüş arzının kısa sürede artırılması ise zor görülüyor. Çünkü küresel gümüş üretiminin büyük bölümü, esas olarak kurşun, bakır ve altın çıkaran madenlerin yan ürünü olarak elde ediliyor.

TRUMP'IN VERGİ POLİTİKALARI DA FİYATI KÖRÜKLÜYOR

Gümüş fiyatları ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları kapsamında gümüşe de ek gümrük tarifesi getirebileceği endişesiyle yükseliyor.

Olası vergilerden kaçınmak isteyen ABD’li şirketlerin gümüş stoklamaya başlaması, dünyanın diğer bölgelerinde arz sıkıntısına yol açtı.

ABD, kullandığı gümüşün yaklaşık üçte ikisini ithalatla karşılıyor. Gümüş; sanayi üretiminin yanı sıra mücevher ve yatırım amaçlı da büyük talep görüyor.

Üreticilerin olası arz kesintilerinden etkilenmemek için hızla gümüş tedarik etmeye çalıştığını belirten Prof. Marinakis, bu yarışın küresel piyasalarda fiyatları daha da yukarı çektiğini söyledi.

Marinakis, gümüş fiyatlarının önümüzdeki aylarda da yüksek seviyelerde kalmasını beklediğini ifade etti.