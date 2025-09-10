Gündem CHP’ye kilitlenmişken, iktidar yeni kararlar yayınladı: Esnafa vergi sürprizi

Cumhurbaşkanı kararına göre, büyükşehir belediyesi olan illerde, nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere çeşitli faliyetlerde bulunan mükellerler “gerçek usulde” vergilendirilecek. Bu mükellefler şöyle sıralanıyor: Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar. Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar (münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar hariç). İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar. Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarımı işleriyle uğraşanlar. Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler. Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler. Şehir içi yolcu taşımacılığı faliyetinde bulunanlar.

Karar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Halen 13 büyükşehirde bu faliyetleri yürütenler “gerçek usulden” vergilendiriliyordu. Düzenleme ile geriye kalan 17 büyükşehirdeki bu işlerle uğraşan mükellefler de “basit usulden” çıkarılarak “gerçek usulde vergi” kapsamına alınmış oldu. Böylece 17 kentteki bu işlerle uğraşanların, daha fazla vergi ödemesinin yolu açıldı. Nüfusu 30 binin altında olan ilçelerdekiler ise yine “basit usulde” devam edecek.

HARÇ ARTTI YİNE ARTACAK

Yurtdışına çıkış harcı da artırıldı. Karara göre, yurtdışına çıkış harcı 710 liradan bin liraya çıkarıldı. Yurtdışına çıkış harcının yılbaşında da yeniden değerleme oranında tekrar artırılması bekleniyor. Bu arada başka bazı harç tutarlarında da artış yapıldı. Finansal faliyet harçları yüzde 50 oranında artırıldı.