Güney Afrika'dan 20 yılın en büyük faiz artışı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:29

Güney Afrika Merkez Bankası faizleri 75 baz puan artırarak 2002 Eylül ayından beri en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi.

Güney Afrika Merkez Bankası son 20 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirerek finansal piyasaları şaşırtan bir karara imza attı.

Merkez Bankası Başkanı Lesetja Kganyago bugün yaptığı açıklamada para politikası kurulunun politika faizini yüzde 4.75’ten yüzde 5.5’e yükselttiğini duyurdu. Bu artış 2002 Eylül ayından bu yana en artırım olarak kayıtlara geçti.

Bloomberg anketine katılan 20 ekonomistten sadece yedisi artış miktarını doğru tahmin ederken geri kalanlar 50 baz puanlık bir artış öngörüyordu.

Faiz artış kararını alan beş komite üyesinden üçü 75 baz puanlık artış için oy verirken bir üyenin 100 baz puanlık artışa son üyenin ise 50 baz puanlık artışa oy verdiği kaydedildi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI DA FAİZ ARTIRIMINA GİTTİ

Avrupa Merkez Bankası yükselen enflasyonla mücadele etmek için 2011'den bu yana bugün ilk kez faiz artışı kararı aldı. Faizi beklentilerin ötesinde 50 baz puan artıran AMB negatif faiz dönemine de son verdi.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI FAİZDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı.



Yılın yedinci faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası bu ay da faiz kararında değişikliğe gitmedi ve yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.