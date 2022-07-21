Reuters'ın faiz anketinde dikkat çeken ayrıntı: 2023 seçimine kadar...

21 Temmuz 2022 Perşembe, 15:39

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tamamı Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizini Temmuz ayında sabit bırakacağını tahmin ediyordu.

Tahminler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz politikasından vazgeçmeyeceği varsayımı ile TCMB'nin de Erdoğan döneminde faizleri artırmayacağı bir senaryo öngörüyor. Anket beklentileri zamanında yapılması halinde en az Haziran 2023 seçimlere kadar yani bir yıl daha, faizlerin sabit bırakılacağını gösteriyor.

TCMB TL'de yarattığı hasara rağmen, 2021 Eylül ayından itibaren art arda dört toplantıda toplam 500 baz puan faiz indirimine gittikten sonra politika faizini yıl başından bu yana yüzde 14'te tutuyor.

TCMB tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme sürecinin devam ettiğini belirtti. Banka "Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya" devam edileceğini de belirtti.

PPK'da "İvmesini kaybettiği gözlenmekle birlikte, kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacak" denildi.

TCMB POLİTİKASIYLA TL DEĞER KAYBEDİYOR

TCMB son dönemde döviz mevduatlar için sabit kuponlu tahvil tutulması, reeskont kredilerinde TL kredilerin özendirilmesi vb bir çok adımla faiz yükseltmeden önlemler açıklıyor. Bankacılar mevcut döviz politikasını kamu kontrollü olarak tanımlıyor. Ancak artan döviz finansmanı ihtiyacı ve düşük rezerv endişeleriyle bu politikada bile TL sürekli değer kaybediyor.

Enflasyona göre negatif getirisi giderek artan ve çekiciliği azalan TL geçen yılı yüzde 44 gibi sert değer kaybıyla tamamladı. TL yıl başından bu yana da yüzde 25 değer kaybetti. Kur TCMB kararı ardından dalgalansa da PPK TL'de anlamlı değişim yaratmadı. 17.7'ye yaklaşan dolar/TL 20 Aralık zirvelerinde seyrediyor.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğine de belirtti.

TCMB uygulanan adımlar ve küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörüyor. Piyasa beklentileri ise mevcut politikada enflasyondaki yükselişin yüzde 85'e kadar devam edeceği yönünde.