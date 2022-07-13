Güney Kore’de tarihi faiz artışı
Güney Kore'de enflasyon 23 yılın zirvesine çıkınca Merkez Bankası enflasyonla mücadelesini hızlandırarak için politika faizini 50 baz puan artırdı.
Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25’e yükseltti. Banka son 5 toplantısında 25’er baz puanlık faiz artışına gitmişti. Banka böylece 1990’ların sonundan beri en büyük faiz artışını gerçekleştirdi. Başkan Rhee Chang-yong bu miktardaki artışın ‘yeni norm’ olmadığını belirterek “enflasyondaki yükselişin devam ederek büyük hasar vermemesi için bu kez 50 baz puanlık faiz artışı yaptık. Enflasyon öngördüğümüz patikada kalırsa durumu yakından gözlemleyerek 25 baz puan artışlarla devam etmeyi umuyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Ülkede enflasyon Haziran’da yüzde 6 ile 1998’ten beri en yüksek seviyeye çıkmıştı. Bankadan yapılan açıklamada enflasyonun bir süre daha bu seviyenin üzerinde kalabileceği belirtildi.
Karar sonrası para birimi won dolar karşısında yüzde 0,7 yükselirken Kospi endeksi yükselişini sürdürdü. Fed’in agresif sıkılaşmasıyla won bu sene yen’in ardından Asya’da en çok değer kaybeden para birimi oldu.
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