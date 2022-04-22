Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 150 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 522 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 376 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 585 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 909 bin 150 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 522 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 26,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,2 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14,3 ile akarsu hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 9 bin 16 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 389 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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