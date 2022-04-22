Türkiye'deki elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zammı Avrupa'nın 3 katı!

22 Nisan 2022 Cuma, 12:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sık sık Türkiye'nin Avrupa'dan daha ucuz akaryakıt ve enerji kullandığını dile getirdi.

AB İstatistik Ofisi (Eurostat) şubat ayı enerji Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre, Avrupa’da enerji fiyatlarına ilişkin son veriler, akaryakıt, elektrik ve doğalgazda en çok artışın Türkiye'de olduğunu ortaya koyuyor. Şubat 2022 itibarıyla Türkiye’deki yıllık artış oranı Avrupa Birliği’ndeki (AB) ortalama oranın 3 katını aştı.

Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki değişimi gösteren yıllık enerji enflasyonu Şubat 2022’de Türkiye’de yüzde 97 olurken AB’de yüzde 29 oldu. Türkiye’deki enerji enflasyonu AB ortalamasının 3,3 katı.

Türkiye’deki enerji fiyatları artışı yüzde 97 ile birinci sırada iken ikinci sırada yüzde 66 ile Belçika bulunuyor. AB ortalaması yüzde 29 olurken enerji fiyatları Malta’da değişmedi.

Yıllık enerji enflasyonu diğer bazı ülkelerde şöyle oldu:

Hollanda yüzde 52, Yunanistan yüzde 44, Danimarka yüzde 31, Romanya ve Bulgaristan yüzde 23 ve Fransa ile Almanya yüzde 22.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; enerjinin alt kalemlerine bakıldığında ise benzin, motorin ve kişisel ulaşım amaçlı diğer türleri içeren akaryakıt fiyatları Şubat 2020 itibariyle son 1 yılda Türkiye’de yüzde 131 yükseldi.

Aynı dönemde AB’deki enflasyon ise yüzde 27’de kaldı. Buna göre, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarındaki yıllık artış AB’nin 4,9 katı oldu.

Diğer bazı ülkelerde akaryakıt fiyatlarındaki artış oranı ise şöyle oldu: İrlanda yüzde 36, Belçika, Lüksemburg ve İsveç’te yüzde 35, İspanya, Yunanistan ve Almanya’da yüzde 29.

TÜRKİYE'DE ELEKTRİK FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

Elektrik fiyatlarındaki artışta ise Türkiye yüzde 86 ile ikinci sırada yer aldı. Zirvede yüzde 94 enflasyon ile Hollanda var. AB ortalaması ise yüzde 29. Elektrik fiyatlarının Letonya’da yüzde 18 ve Romanya’da yüzde 8 düşmesi ise dikkat çekti.

Diğer bazı ülkelerde Şubat 2022 itibariyle yıllık elektrik enflasyonu şöyle: İtalya yüzde 82, İspanya yüzde 81, Belçika yüzde 73, Yunanistan yüzde 71, Almanya yüzde 13, Fransa yüzde 5 ve Bulgaristan yüzde 4.

TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

Doğalgaza gelen yıllık zam oranında ise Türkiye 31 ülke içinde 11. sırada yer aldı. Doğalgaz fiyatları son 1 yılda Türkiye’de yüzde 60 artarken AB ortalaması yüzde 40 oldu. Zirvede ise yüzde 133 ile Belçika var. Bu ülkeyi yüzde 106 ile Bulgaristan ve yüzde 92 ile Danimarka talip ediyor.

Diğer ülkelerde doğal gaz fiyatlarındaki yıllık artış ise şöyle: Hollanda yüzde 76, İtalya yüzde 64, Yunanistan yüzde 50, Fransa yüzde 40, Almanya yüzde 23 ve İspanya yüzde 17.