Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 133 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 934 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 11.00'deki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 275 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 733 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 892 bin 133 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 934 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,7 ile doğal gaz ve yüzde 14,8 ile akarsu hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 13 bin 211 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 12 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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