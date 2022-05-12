Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

12 Mayıs 2022 Perşembe, 10:25

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 578 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 641 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 857 bin 21 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 362 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile doğalgaz santralleri ve yüzde 12,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 877 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 218 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.