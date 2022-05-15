Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda 841 bin 258 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 845 bin 513 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 904 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 635 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 841 bin 258 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 845 bin 513 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 23 payla barajlı doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 9 bin 952 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 208 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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