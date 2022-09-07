Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda 953 bin 215 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 963 bin 189 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 465 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 559 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 953 bin 215 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 963 bin 189 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile rüzgar santralleri ve yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri izledi.
Öte yandan, dün 6 bin 977 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 951 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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