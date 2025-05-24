Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 926 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 239 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 949 bin 374 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 950 bin 879 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 909 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 374 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.