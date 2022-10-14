Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (14 Ekim 2022)

14 Ekim 2022 Cuma, 10:01

Günlük bazda dün 826 bin 325 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 98 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26.8 pay ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21.8 ile doğalgaz ve yüzde 13.8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 167 megavatsaat elektrik ihracatı, 24 bin 940 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.