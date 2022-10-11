Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

11 Ekim 2022 Salı, 10:35

Günlük bazda dün 815 bin 536 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 97 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,1 ile doğalgaz ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 19 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 580 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.