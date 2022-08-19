Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (19 Ağustos 2022)

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 762 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 187 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

AA
19 Ağustos 2022 Cuma, 10:46
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (19 Ağustos 2022)
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 51 bin 691 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 61 bin 76 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 1 milyon 51 bin 691 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 61 bin 76 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,5 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 929 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 240 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.


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