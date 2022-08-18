Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (18 Temmuz 2022)

18 Ağustos 2022 Perşembe, 14:27

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,20 azalarak 1 milyar 647 milyon 682 bin 325 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00-17.00 ve 20.00 saatlerinde 4 bin lira, en düşük saat 13.00'te 2 bin 429 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 215 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 240 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.