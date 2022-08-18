Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (18 Temmuz 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 429 lira 91 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,20 azalarak 1 milyar 647 milyon 682 bin 325 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00-17.00 ve 20.00 saatlerinde 4 bin lira, en düşük saat 13.00'te 2 bin 429 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 215 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 240 lira 79 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- Paylaşımını sildi, danışmanını suçladı
- Trafikte yeni kurallar; artık izin yok
- Seçimler Bozdağ’ın kardeşine emanet
- Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Konut ve kirada yeni adım
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Son nokta konuldu, bir tarih öne çıkıyor
- 'Erdoğan dönemi biterse...'
- Sahneye atlayan genç gözaltına alınmış