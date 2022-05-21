Elektik üretiminde en yüksek pay hidroelektrik santrallerinde
Türkiye'de dün günlük bazda 843 bin 670 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 637 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 688 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 062 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 843 bin 670 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 637 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 10 bin 597 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 564 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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