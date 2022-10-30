Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (30 Ekim 2022)

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 640 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 25 bin 618 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

AA
30 Ekim 2022 Pazar, 10:38
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (30 Ekim 2022)
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Günlük bazda dün 706 bin 211 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 716 bin 327 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla+yer aldı. Bunu, yüzde 18.2 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17.7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 38 megavatsaat elektrik ihracatı, 23 bin 241 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.


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