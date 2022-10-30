Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (30 Ekim 2022)

30 Ekim 2022 Pazar, 10:38

Günlük bazda dün 706 bin 211 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 716 bin 327 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla+yer aldı. Bunu, yüzde 18.2 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17.7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 38 megavatsaat elektrik ihracatı, 23 bin 241 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.