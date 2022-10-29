Maserati’nin elektrikli otomobili ilk kez görüntülendi

29 Ekim 2022 Cumartesi, 11:22

1914 yılının sonunda Ernesto, Ettore ve Alfieri Maserati’nin kurduğu küçük otomobil fabrikası Maserati, günümüzde dünyanın en bilinen lüks otomobillerinden bazılarını üretiyor. Tarihi boyunca Ghibli, MC12 ve Quattroporte gibi modeller üreten İtalyan devi, geçtiğimiz aylarda ilk tamamen elektrikli otomobillleri Grecale Folgore ve GranTurismo Folgore’yi tanıtmıştı.

Maserati elektrikli otomobil dünyası için iki araçtan fazlasını düşünmüş ve hem elektrikli hem de cabrio olmasıyla dikkat çeken yeni otomobili GranCabrio Folgore’yi üretmek için kolları sıvamıştı. Öte yandan yeni otomobil ilk kez yollarda görüldü.

Webtekno'nun haberine göre Maserati tarafından paylaşılan görüntülerde, yeni GranCabrio Folgore’nin ilk test görüntülerini paylaştı. GranTurismo Folgore’nin tamamen aynısı olan bu model, üstü açılır bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Aracın teknik özelliklerine baktığımızda ise biri önce, biri ortada ve biri de arkada olmak üzere 3 elektrikli motordan oluşan otomobilin, her bir motorunun 402 beygir güç sağlıyor. Otomobilin toplam gücü ise 1.206 beygir ve 1.350 Nm tork olarak belirtildi. 83 kWh kullanılabilir batarya ile satışa sunula GranCabrio Folgore, bataryası tükenene kadar devamlı olarak 751 beygir güç verebilecek şekilde tasarlandı.

Aracın 0-100 km/s süresi ise sadece 2.7 saniye. Bu teknoloji harikası aracın son hızı ise 319 km/s ile sınırlandırıldı.

GranCabrio Folgore’nin iç tasarımı hakkında henüz bilgiler verilmese de aracın 2023 yılında tanıtılacağı iddia ediliyor. Aracın fiyatı da paylaşılmayan diğer bir detay olarak karşımıza çıkıyor.