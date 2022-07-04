Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (4 Temmuz 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 821 bin 165 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 136 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 377 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 513 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 821 bin 165 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 136 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 22,8 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 15,2 ile ithal kömür santralleri izledi.
Öte yandan dün 7 bin 534 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 505 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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