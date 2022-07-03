Spot elektrik piyasasının işlem hacminde belirgin artış
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 649 lira 99 kuruş, en düşük 1463 lira 12 kuruş olarak belirlenirken işlem hacmi yüzde 120'ye yakın arttı.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 119.1 artarak 1 milyar 240 milyon 106 bin 324 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 3 bin 649 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1463 lira 12 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 285 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 245 lira 50 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira 2 kuruş, en düşük 249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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