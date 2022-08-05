Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (5 Ağustos 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 64 bin 436 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 74 bin 538 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 351 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 610 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 1 milyon 64 bin 436 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 74 bin 538 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 26 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 8 bin 837 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 939 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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