Günlük kripto para işlem sayısı belli oldu

22 Aralık 2021 Çarşamba, 13:07

Türkiye'de kripto para alım satım işlem sayısı TL'nin son dönemlerde yaşadığı değer kayıpları ile birlikte yeniden 1 milyon seviyesinin üzerine çıktı.

Türkiye'nin para politikasının endişe yaratması nedeniyle TL eylül ayından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kaybederken yurttaşlar, birikimlerini enflasyondan korumak için farklı yatırım araçları aramaya başlamıştı.

Blockchain analizleri yapan Chainalysis ve Kaiko'nun verileri, günde 1 milyon işlem eşiğinin aşıldığına işaret ederken bu durum ilk olarak mart ayında TCMB Başkanı'nın beklenmedik bir şekilde görevden alınması ile TL'de ciddi değer kaybı yaşandığı dönemde gerçekleşmişti.

Ancak son dönemde TL'deki volatil seyir yatırımcıların ilgisini çekmeden önce işlem hacmi 500 bin seviyesinin altına inmişti.

BİTCOİN VE TETHER ÖN PLANDA



TL 2008'den bu yana yüzde 90 değer kaybederken yatırımcılar, için dolara ya da altına yatırım yapmak alışılagelmiş bir durum. Ancak hükümetin bu yatırımları zorlaştırması ve kripto para birimlerinin sert yükselişi yatırımcıları kripto işlemlere yönlendirdi.

Veriler, 2019 yılından bu yana TL ile yapılan işlemlerde yatırımcıların en çok Bitcoin ve Tether ile işlem yaptığını gösteriyor.

Bitcoin kasım ayında 69,000 dolar ile rekor seviyeyi görmüştü. Sınırlı sayıda coin olması kripto paraların volatiliteye rağmen enflasyon karşında güçlü kaldığının düşünülmesi kazanımları hızlandırdı.